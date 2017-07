Isola Vicentina, dal barbecue divampa l'incendio: case a rischio

Potevano essere ben più gravi le conseguenze dell'incendio divampato da un barbecue in via Canove, a Isola Vicentina.



Alle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che stavano distruggendo una piccola costruzione adibita a garage e deposito attrezzi.



I pompieri, intervenuti da Vicenza con due automezzi e sette operatori, hanno spento l’incendio, evitando l’estensione all’attigue abitazioni. Le fiamme hanno bruciato delle bici un tagliaerba e altre masserizie contenute all’interno dell’edifico di circa 25 metri quadrati.



Le cause dell’incendio probabilmente innescate da un caminetto utilizzato come barbecue sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora.