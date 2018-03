Isola Vicentina, cade da un'impalcatura: gravissimo operaio

Un volo di dieci metri. Tragica caduta di un operaio da un'impalcatura della ditta Gaser in via Ferrari 51 a Isola Vicentina. Ancora tutte da accertare le cause dell'infortunio sul lavoro avvenuto verso le 18 nell'azienda. Un 31enne della provincia di Brescia, dipendente di un'altra azienda è precipitato dal tetto dell'immobile mentre eseguiva lavori di manutenzione.

Sul posto lo Spisal e carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. È intervenuto anche l'elisoccorso che ha subito portato l'uomo al San Bortolo dove si trova attualmente in rianimazione.