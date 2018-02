Isola, era un fake l'amore tra Paola e Francesco? C'è ancora Gentili?

Tra chi li conosce il sospetto c'è, eccome. Il flirt di Paola Di Benedetto sull'Isola dei Famosi con Francesco Monti, dopo l'improvvisa rottura con lo storico ex Metteo Gentili, non aveva convinto gli amici della coppia. E le conferme che, forse, si sia trattata di una recita a favor di telecamera, arrivano puntata dopo puntata.

Solo qualche bacio

Secondo quanto documentato dalle telecamere del reality, ma anche da quanto testimoniato dagli altri naufraghi, tra i due ci sarebbe stata molta tenerezza e qualche bacio, non di più, buono per far alzare l'audience ma non per far gridare alla nascita di un amore.

L'uscita di Francesco

Dopo le pesanti accuse di Eva Henger, sull'uso di droga prima del''inizio del reality, l'ex tronista ha preferito lasciare l'Isola ma la nostra bella Paola è rimasta talmente traumatizzata da vincere il titolo del Mejor e, nel corso della terza puntata, non ha speso una parola per Francesco.

"Ti aspetto"

Alla vigilia di San Valentino, martedì, Monte dedica l'ultima parte del video messaggio a Paola, concludendo con un "Ti aspetto", poi rimarcato anche in studio dal co-conduttore Bossari. Glaciale la reazione della vicentina che ha risposto con un "Ciao".

Il fedele Marco Ferri ha portato con sè nell'isola dei Mejor la bella Paola, che sembra più intenzionata a farsi valere fino alla fine che ai flirt: che Gentili sia ancora davvero nel suo cuore, "vittima" delle ciniche leggi dello show biz?