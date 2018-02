Isola dei Famosi posticipata: la verità di Francesco Monte a Verissimo

"E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia ma credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso"

Così Francesco Monte ospite sabato pomeriggio di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha chiarito la presunta vicenda di droga che lo ha portato ad abbandonare L'Isola dei Famosi. Le pesantissime accuse erano arrivate dalla prima delle eliminate Eva Henger, che ha poi aggiunto, a Domenica Live, che c'erano altri naufraghi che facevano compagnia al bel tronista nei "festini" a base di marijuana.

La difesa

Francesco, che non parteciperà alla quarta puntata dello show in studio, "per non sottoporsi a un pesante attacco mediatico", ha avuto parole anche per Paola Di Benedetto: "È nato un avvicinamento tra a me e lei all'improvviso. Ci siamo conosciuti un po' di più, ci siamo raccontati molte cose. Quindi vedremo. C'era una qualcosa di fondo che si poteva coltivare, adesso vediamo".

Mentre era ospite della Toffanin, però, l'ex tronista si è profondamente commosso per la difesa dell'ex fidanzata, Cecilia Rodriguez: "Prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove, altrimenti è veramente vergognoso”.

La risposta di Monte alle accuse della Henger è che avrebbe scambiato per canne delle sigarette fatte con il tabacco, arrotolate a mano.

L'Isola posticipata

I fans del reality dovranno cambiare l'agenda: l'Isola andrà infatti in onda martedì, sembra per evitare lo scontro diretto con il Commissario Montalbano su Rai 1, in programma lunedì.

