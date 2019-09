Investita sulle strisce:21enne in Rianimazione

È ricovera al reparto Rianimazione del San Boltrolo la giovane vicentina investita nella mattinata di lunedì. Secondo una prima ricostruzione la ragazza, classe ‘98, sarebbe stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il terribile incidente è accaduto verso le 8 in viale del Sole a Vicenza. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem e portata in ospedale in gravi condizioni.

(In aggiornamento)