Giovane investita sulle strisce, le condizioni rimangono critiche

Rimane delicato il quadro clinico della giovane 21enne investita da un autocarro nella mattinata di lunedì, in viale del Sole a Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica fornita dalla Polizia locale intervenuta sul posto, un veicolo si sarebbe fermato per fare attraversare la ragazza e il conducente dell’autocarro Fiat Iveco, D.B. 52 anni, residente ad Altavilla, diretto verso l'Albera, forse in fase di sorpasso, non si sarebbe accorto della sua presenza e ha centrato in pieno la ragazza che è finita sul parabrezza del Fiat Iveco per poi cadere rovinosamente a terra.

L'alcoltest effettuato dagli agenti della polizia locale sul conducente dell'autocarro, ha dato esito negativo.

La giovane, A.M., residente in città, è ricoverata in Rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza e la prognosi rimane riservata a causa di un politrauma. Nel pomeriggio di martedì valuteranno le sue condizioni, l’eventuale evoluzione del quadro clinico. Il quadro può migliorare come peggiorare.