Investimento sui binari: traffico ferroviario in tilt, cancellazione e ritardi sino a 120 minuti

Una persona è stata investita da un convoglio ferroviario nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12.15.

Secondo quanto reso noto tra Trenitalia, l'investimento sarebbe avvenuto nella tratta tra Grisignano di Zocco e Padova, Subito dopo l'accadimento il traffico è stato sospeso per alcune ore, per permettere gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, provocando pesanti disagi per i pendolari.

Dalle 14 il traffico è in graduale ripresa,

Treni direttamente coinvolti:

FR 9723 Milano Centrale (11:45) - Venezia Santa Lucia (14:12)

FR 9727 Milano Centrale (12:45) - Venezia Santa Lucia (15:12)

FR 9732 Venezia Santa Lucia (12:48) - Milano Centrale (15:15)

FR 9734 Venezia Santa Lucia (13:18) - Milano Centrale (15:45)

FR 9731 Milano Centrale (13:45) - Venezia Santa Lucia (16:12)

FR 9738 Venezia Santa Lucia (14:18) - Milano Centrale (16:45)

EC 37 Geneve (7:39) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (14:42)

EC 315 Zuerich Hauptbahnhof (9:10) - Chiasso - Venezia Santa Lucia (15:42)

RV 2716 Venezia Santa Lucia (13:10) - Verona Porta Nuova (14:38)

R 20834 Venezia Santa Lucia (12:04) - Verona Porta Nuova (14:26)

Treno cancellato:

FR 9733 Milano Centrale (14:15) - Venezia Santa Lucia (16:42)

Treni parzialmente cancellati:

FR 9719 Milano Centrale (10:15) - Venezia Santa Lucia (12:42): limitato a Venezia Mestre (12:30)

FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) - Milano Centrale (14:15): limitato a Padova (12:14)

FR 9730 Venezia Santa Lucia (12:18) - Milano Centrale (14:45): limitato a Venezia Mestre (12:28)

FR 9736 Venezia Santa Lucia (13:48) - Milano Centrale (16:15): origine da Venezia Mestre (14:00)

FR 9737 Milano Centrale (15:15) - Trieste Centrale (19:27): origine da Venezia Mestre (17:40)

RV 2755 Verona Porta Nuova (11:22) - Venezia Santa Lucia (12:50): origine da Padova (12:22)

RV 2714 Venezia Santa Lucia (12:10) - Verona Porta Nuova (13:38): origine da Grisignano Zocco (12:49)

RV 2721 Verona Porta Nuova (13:22) - Venezia Santa Lucia (14:50): limitato a Vicenza (14:01)

R 20945 Verona Porta Nuova (12:41) - Venezia Santa Lucia (14:56): origine da Padova (14:10)