Accendono il barbecue in casa per riscaldarsi: madre e figlio intossicati

Madre e figlio minorenne, martedì mattina a Vicenza, sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e messi poi in camera iperbarica per un'intossicazione da monossido.

I due avevano acceso il barbecue nella loro abitazione di via dal Verme per scaldarsi e sono finiti per intossicarsi. Sul posto anche i Vigili del fuoco.