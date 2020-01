Inizio anno movimentato per il 115: decine gli interventi in città e provincia

Cassonetti a fuoco, incendi sterpaglie, tesi in fiamme. Sono state molteplici le richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei Vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì.

Tutto è iniziato qualche ora prima della mezzanotte con l'incendio divampato in città, precisamente in Contrà San Paolo, dove per cause in corso di accertamento (anche se si presume possano essere stati i botti) il telo di rivestimenti di un cantiere è andato a fuoco.

Quindi le squadre dei pompieri sono intervenuti in provincia, a Costabissara, per un incendio sterpaglia. E ancora, a Thiene, dove a prendere fuoco sono stati dei cartoni. A Torri di Quartesolo, in via 2 Giugno, è partita la richiesta di soccorso per l'incendio su un terrazzo (presumibilmente per i botti). Ancora in città con l'incendio di cassonetti, idem ad Asiago.