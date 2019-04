Lavori alle condotte: interruzione del servizio idrico

Si avvisa che per eseguire lavori di manutenzione straordinari lungo la condotta principale dell'acquedotto civile di Arzignano e consentire inoltre la realizzazione di un collegamento che permetterà di derivare acqua proveniente dalla valle dell'Agno, a partire dalle ore 22:00 del 17 aprile e fino alle ore 6:00 del 18 aprile verrà sospeso il servizio idrico in corrispondenza delle vie di seguito elencate.

Al termine dei lavori, l'acqua erogata potrà presentare qualche torbidità; si consiglia pertanto di farla scorrere per qualche minuto. Nel caso in cui dopo avere effettuato questa operazione si notasse ancora torbidità, si prega di contattare Acque del Chiampo al numero verde 800 99 00 50. Nel caso si notasse una diminuzione della pressione, è opportuno verificare che i filtri dei rubinetti siano puliti. Se il problema dovesse persistere si prega di contattare il numero verde. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà posticipato al giorno successivo, con il medesimo orario.

Le vie interessate dall’intervento sono:

Comune di Arzignano: via Maffei, Mascagni, Monte Cimone, Procida, Calabria, San Matteo, Gargano, Matteucci, Quinta Strada, Toscana, Pedrollo, Degli Alpini, Capri, Monte Faldo, Monte Cengio, Sardegna, Della Tecnica, Donizzetti, Dolomiti, Abruzzi, Chiesa, Toti, Sauro, Panarea, Manin, Lazio, Albertini, Sicilia, San Marino, Maestri, Puglie, Dei Fanti, Cav. Vittorio, Lombardia, Della Concia, Ischia, Ustica, Monte Carso, Ghirardini, Lobbie, Terza Strada, Calavena Bassa, Crispi, Molise, Valle d’Aosta, Riotorto, Veneto, Dell’Altura, Bellini, Calpeda, Leopardi, Prianti, Poiaracca, Santa Eurosia, Casati, Monte Pena, Costalta, Degli Aviatori, Magnaboschi, Sant’Umberto, Vespucci, Moretto, Montorso, Mistrorigo, La Marmora, Agello, Sila, Casteneda, Monte Nero, Conche, Dei Frati, Montello, Vasco de Gama, Mozart, Boglioni, Baracca, Leoncavallo, Da Schio, Marco Polo, De Nicola, Monte Ortigara, Fochesato, Del Lavoro, Dell’Industria, Vivaldi, De Rosso, Olimpica, Dei Cottimi, D’Acquisto, Fusinato, Magellano, Pellizzari, Vicenza, Einaudi, Puccini, Lucania, Della Vittoria, Cadorna, Umbria, Della Rocca, Giorio, Santa Maria Lorenzo, Nobile, Ottava Strada, Perosi, Peloso, Poggio di Giano, Del Commercio, Battisti, Egano, Sabbionara, Pozzetti, Dei Lessini, Monte Pasubio, Cardina, Zorzin, Elba, Don Coffele, Serenissima, Sega, Balbo, Sant’Agostino, Bottego, Cristoforo Colombo, Catalani, Mazzini, Zanella, Marche, Cavour, Duca d’Aosta, Palestrina, Quattro Novembre, Monte Summano, Tiro a Segno, Cà Rossa, Rossini, Calavena Alta, Spinino, Cisalpina, Stazione, Lipari, Degli Scaligeri, Pana, Carlette, Ponchielli, San Giovanni, Verdi, Broggia, Quattro Martiri, Asiago, Tordara, Cabotto, Petrella, Monte Gramolon, Rivaltella, Decima Strada, Ferraretta, Ferrarin, Fermi, Diaz, Dei Sediari, Santo, Prima Strada, Fratta Bassa, Mantovana, Valle, Cimarosa, Campania, Fortis, San Marcello, Boscardini, Padre Morgante, Col Santo, Caprera, Del Motto, Egadi, Monte Adamello, San Pietro, Pigafetta, San Bortolo, Dello Sport, Del Colle, Giordano, Sesta Strada, Friuli, De Marinai, Pecori Girardi, Boito, Monte Grappa, Pellizzari, Giolitti, Antinori, Stromboli, Liguria, Monte Zevola, Volpato, Martiri di Cefalonia, Quarta Strada, Emilia, Piemonte, Cima Posta, Pantelleria, Pozzetti, Beltrame, Filzi, Seconda Strada, Trentino, Costa, Achille Papa.

Comune di Montorso: via Del Lavoro, Spinino, dell'Artigianato, dell'Economia, Gorizia Cantieri: viale Vicenza, via Quattro Martiri, via Poiaracca.