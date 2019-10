«Italiano di m...»: insulti razzisti a un vicentino da parte di due minorenni

Si usa dire "razzismo al contrario", ma in realtà il razzismo e razzismo da qualsiasi parte provenga, anche se frutto di una reazione giovanile. Gli insulti lanciati all'indirizzo di un vicentino, in piazzetta Gioia a Vicenza nella serata di lunedì, non lasciano ombra di dubbio. «Italiano di m...che c... vuoi?» è una delle frasi che il vicentino, nella segnalazione fatta alla polizia, ha detto di aver ricevuto da parte di due 17enne di origine balcanica.

Secondo la ricostruzione degli agenti, chiamati dal 40enne, un gruppo di giovanissimi avrebbero reagito con insulti e spintoni quando l'uomo, che stava rincasando, li ha richiamati perché stavano urlando disturbando pesantemente la quiete del quartiere. La polizia ha rintracciato e identificato due di loro, uno di origine serba e uno albanese, qualche minuto dopo l'accaduto, in via Curtatone.