Insulta l'ex moglie, colpisce il compagno col telefonino e tenta la fuga dal ponte

Fa molto riflettere quanto accaduto in tarda mattinata lungo il Ponte Nuovo di Bassano.

Davanti agli occhi atterriti di decine di passanti, un uomo è sceso da un'auto e ha cominciato ad insultare pesatemente una donna che stava passeggiando con il compagno. Quando quest'ultimo ha preso le difese della signora, l'aggressore ha reagito spaccandogli il suo cellulare in testa: la vittima è caduta sull'asfalto sanguinando copiosamente.

La folla ha reagito e l'uomo ha tentato la fuga cercando di gettarsi dal ponte ma è stato bloccato dagli stessi testimoni; nel frattempo sono arrivate sul posto le volanti del commissariato di Bassano che hanno faticato non poco ad arrestare lo straniero, di origini marocchine.

L'aggressore è risultato essere l'ex marito della donna, con la quale ha due figli, uscito da poco dal carcere, dopo aver scontato una condanna di 4 anni per violenze in famiglia. E' finito al San Pio X per lesioni ed altri reati, nonchè denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.