Sfugge ai carabinieri, lancia la droga dall'auto e si schianta

Non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri durante un posto in blocco e i militari si sono lanciati al suo inseguimento, terminato con l'auto finita nel campo. Protagonista della movimentata serata di venerdì Darvin Lora Lora, un 24enne pregiudicato nato in Repubblica Domenicana, che dopo l'incidente con la sua Peugeot 206 è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, durante l'inseguimento, ha infatti gettato dal finestrino una borsa contenente 198 grammi di marijuana, recuperata dai carabinieri dopo averlo bloccato. Nei fatti il soggetto, a bordo della propria autovettura, ha omesso di fermarsi all’alt imposto dai carabinieri in Via Colombare a Cogollo del Cengio, ingaggiando un inseguimento terminato poco dopo in località Bocca Del Soglio a causa della fuoriuscita di strada. Arrestato, dopo le formalità di rito il dominicanop è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.