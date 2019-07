Fugge alla polizia: bloccato nel traffico dopo la folle corsa in auto

La corsa folle di una Fiat Bravo in strada Marosticana a Vicenza verso mezzogiorno di martedì ha portato il giovane alla guida, un 24enne bassanese, a essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, già noto alle forze di polizia per droga, non ha rispettato l'alt di una pattuglia delle volanti della questura di Vicenza. Immediato l'inseguimento a sirene spianate. Il 24enne prima ha svoltato dalla Marosticana dentro al quartiere di Laghetto, poi è tornato sulla strada principale ed è rimasto imbottigliato nel traffico di viale Dal Verme.

È lì che la polizia gli ha fatto diverse sanzioni, per un ammontare di circa 700 euro (ma ancora da quantificare esattamente), oltre alla denuncia per resistenza e al ritiro della patente. In seguito alla perquisizione, gli agenti hanno trovato nell'auto una boccetta di 100 mg di metadone, un farmaco ottenibile solo dietro prescrizione medica. Per questo il bassanese è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.