Inquinamento nel vicentino: iniziata misurazione qualità dell'aria

Sono partite mercoledì le campagne di misurazione degli inquinanti atmosferici nei Comuni di Nove e di Trissino per la valutazione della qualità dell’aria. I monitoraggi avranno una durata rispettivamente di sei e tre settimane come previsto dal piano attività 2018.

A Nove, le misure richieste dall’amministrazione comunale, sono finalizzate al controllo della qualità dell’aria della zona e la centralina posizionata in via Nodari monitorerà parametri quali anidride solforosa (SO 2 ), ossidi di azoto (NOx, NO e NO 2 ), monossido di carbonio (CO), ozono (O 3 ), Composti Organici Volatili, tra cui il Benzene (BTEX), polveri sottili (PM10) e Idrocarburi policiclici aromatici.

A Trissino, la campagna richiesta dalla Provincia di Vicenza, è finalizzata al controllo della qualità dell’aria in relazione alle emissioni industriali dell’area della concia, classificata come sito suburbano/industriale. La centralina si trova in via Ferrovia e i parametri monitorati sono anidride solforosa (H 2 S), Composti Organici Volatili, tra cui il Benzene (BTEX), ossidi di azoto (NOx, NO e NO 2 ), ammoniaca (NH 3 ) , polveri sottili (PM10) .

A conclusione della campagna di monitoraggio i tecnici ARPAV predisporranno una relazione con i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell'aria nelle zone oggetto di monitoraggio. Non appena disponibile, la relazione verrà pubblicata sul portale ARPAV nella sezione dedicata del Dipartimento Provinciale di competenza.