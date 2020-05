Mette male il piede lungo la mulattiera e cade: soccorsa escursionista 66enne

Venerdì pomeriggio, intorno alle 14.40, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un'escursionista scivolata al rientro dal Monte Verena.

La donna, A.D.D., 66 anni, di Piovene Rocchette, che stava percorrendo in compagnia la mulattiera della Strada militare in alcuni tratti ancora innevata, aveva messo male un piede ed era caduta mettendo male un braccio e riportando un probabile trauma al polso e al gomito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorritori si sono portati con due mezzi nelle vicinanze del luogo dell'incidente, individuato grazie alle coordinate fornite, per poi proseguire a piedi gli ultimi 150 metri. Dopo averle prestato le prime cure, la donna è stata imbarellata, perché per il dolore non era in grado di camminare, ed è stata trasportata fino all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.