Operaio schiacciato da due lastre di metallo: grave un 52enne

Infortunio sul lavoro alla Aston srl, ditta che si occupa di lavorazioni in metallo, a Sarcedo.

Per cause in corso di accertamento, nel pomeriggio di martedì, un operaio 52enne è rimasto schiacciato da due lastre di metallo mentre era intento in alcune lavorazioni.

I colleghi hanno subito allertato i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, hanno trasportato l'uomo all’ospedale di Santorso in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che dovranno ora ricostruire la dinamica dell'accaduto.