Operaio vittima di un incidente sul lavoro: 23enne si amputa le falangi della mano

Infortunio sul lavoro giovedì mattina, intorno alle 7.30, alla ditta Santex di Meledo di Sarego.

Per cause in corso di accertamento un giovane 23enne, mentre stava operando su un macchinario, si è procurato l'amputazione delle falangi di una mano.

Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno soccorso il giovane è trasferito in ospedale.