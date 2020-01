Infortunio sul lavoro, operaio si ustiona durante il turno di notte

Attimi di paura in un'azienda dislocata nella zona industriale di Sandrigo.

Durante il turno di notte di mercoledì, un operaio, per cause in corso di accertamento, si è ustionato con dei solventi. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118 in via Galileo Galilei, l'uomo è stato trasferito all'ospedale San Bortolo con ustioni di media gravità. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto.