Cade dall'impalcatura mentre sta tinteggiando: ferita una 36enne

Stava tinteggiando all'esterno della ditta Barbieri di Sossano quando, per cause in corso di accertamento, è caduta dall'impalcatura mobile sulla quale si reggeva facendo un volo di quasi sette metri.

E' successo nella mattinata di venerdì in via Seccalegno, nella zona artigianale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso la donna, una 36enne di Dolo (Venezia). Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro i tecnici dello Spisal e i carabinieri.