Operaio schiacciato dal muletto: è grave

Infortunio sul lavoro venerdì mattina, intorno alle 11, ad Arzignano. Un operaio, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato parzialmente alla gamba.

L'incidente è avvenuto alla conceria Mastrotto, in via Quarta Strada. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i Vigili dle fuoco. Nell'incidente l'uomo ha riportato lo schiacciamento della gamba e pertanto è stato trasferito in ospedale in codice rosso.