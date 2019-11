Operaia rimane impigliata con il foulard al macchinario: "Poteva essere evitato"

“Apprendiamo con amarezza dell’ennesimo incidente sul lavoro questa volta grave, nella nostra realtà vicentina e veneta - spiega il segretario Slc Ronald Cappozzo - Naturalmente abbiamo piena fiducia negli organi inquirenti e nella magistratura che stanno ricostruendo i fatti avvenuti a Malo".

"Noi sindacalisti siamo fortemente preoccupati perché continuiamo a registrare infortuni gravi e meno gravi in provincia e in regione - sottolinea Cappozzo - un numero che pare sia in continuo aumento anche nel nostro settore. Ribadiamo con forza che sui posti di lavoro è necessario rispettare tutte le normative e mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori".

"Ribadiamo anche che debbono essere assolutamente implementati i servizi di controllo e divulgazione della cultura della sicurezza come gli SPISAL delle ULSS (qui la Regione deve investire di più), ma anche che debbano essere attivati e rafforzati tutti gli altri istituti previsti dalle normative come gli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) - conclude - Si tratta di istituti fondamentali per imporre un grado di sicurezza elevato nel mondo del lavoro! Tutti gli infortuni possono e devono essere assolutamente evitati!”