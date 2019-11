Operaia rimane impigliata al macchinario e rischia di soffocare: è gravissima

Attimi di paura alla carotecnica Zaccaria di Malo. Venerdì mattina, un'operaia 50enne è rimasta vittima di un grave infortunio sul posto di lavoro.

Secondo le prime informazioni, la donna, è rimasta impigliata in un macchinario con il foulard che indossava rischiando quindi di rimanere soffocata. Immediato l'intervento dei colleghi che hanno subito allertato i sanitari del Suem 118 che, arrivati sul posto, hanno trasferito la donna in ospedale in gravissime condizioni.

La donna si trova ora ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Santorso. Sul posto di lavoro sono intervenuti i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'accaduto.