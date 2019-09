Infortunio sul lavoro: operaio cade dal montacarichi e fa un volo di tre metri, è grave

Nella tarda mattinata di giovedì i sanitari del Suem 118 sono intervenuti alla Carrozzeria Negro di Montebello Vicentino per un grave infortunio sul lavoro.

Un operaio, per cause in corso di accertamento dei tecnici dello Spisal, è caduto dal montacarichi facendo un volo di tre metri. L'uomo è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite. I sanitari l'hanno stabilizzato e trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravi.