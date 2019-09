Cantiere della Pedemontana, operaio travolto da una barriera antirumore

Stava posando un grosso pannello in vetro fonoassorbente lungo la futura Pedemontana quando improvvisamente il modulo, per motivi in corso di accertamento, lo ha travolto provocandogli una frattura alla gamba destra.

L'ennesimo infortunio sul lavoro all'interno di un cantiere della superstrada è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì nel territorio Comunale di Mason Vicentino. Il ferito, un operaio 35enne di orgine barese che lavora per un'azienda pugliese incaricata dei lavori, è stato soccorso da un'ambulanza del Suem e portato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nove e i tecnici dello Spisal per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.