Cade dal tetto della fabbrica: gravissimo operaio

Gravissimo infortunio sul lavoro venerdì mattina a Cornedo Vicentino. Un operaio di una ditta esterna, mentre stava effettuando dei lavori sul tetto della ditta Crocco in via Monte Ortigara, è improvvisamente caduto da un'altezza di almeno cinque metri.

Non si conoscono ancora le cause dell'infortunio, se si tratti cioè di una caduta accidentale o causata da uno sfondamento del tetto. L'uomo è stato portato in elicottere al San Bortolo dove si trova in rianimazione.

(Articolo in aggiornamento)