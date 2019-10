Infortunio sul Monte Cimone: escursionista si ferisce alla caviglia e lancia l'allarme

Mette il piede in fallo e procura una probabile frattura alla caviglia.

E' successo venerdì, intorno alle 13 quando G.Z., 69enne vicentino, ha chiesto l'intervento del Soccorso Alpino mentre si trovava lungo il sentiero che dal Monte Cimone scende a Tonezza.

Raggiunto da cinque soccorritori, l'infortunato è stato stabilizzato, caricato in barella e trasportato a piedi per una decina di minuti fino alla strada, per essere poi affidato all'ambulanza in arrivo dall'ospedale di Santorso.