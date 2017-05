Valli del Pasubio, apre lo sportello Informagiovani

Da lunedì 8 maggio è attivo a Valli del Pasubio un nuovo sportello comunale a servizio dei giovani del paese. Fortemente voluto dall’Amministrazione, in collaborazione con la Cooperativa Samarcanda Onlus di Schio, si pone come punto di riferimento per l’orientamento e le iniziative rivolte alla popolazione giovanile.

Il servizio garantirà informazioni circa le opportunità offerte dal territorio, i corsi di formazione, la ricerca del lavoro, l’orientamento scolastico e universitario e le opportunità per fare un’esperienza all’estero. Gratuito e accessibile tutti i lunedì pomeriggio con orario dalle 15 alle 18 presso la Biblioteca di Valli del Pasubio, in via B. Brandellero 46.

L’inaugurazione ufficiale del servizio avverrà sabato 20 maggio alle ore 17 presso la Biblioteca comunale.