Influenza: l'Italia fuori dal picco, Vicenza no

Raffica di chiamate al pronto soccorso, sei ricoverati in terapia intensiva, due dei quali deceduti. Un bilancio epidemiologico strano per il periodo e in particolare a Vicenza e in Veneto dove l'influenza non ha ancora raggiunto il suo picco, al contrario del dato nazionale. “Sicuramente in queste ultime due settimane c'è stata un'impennata importante per la nostra realtà. I casi di influenza sono in crescita e potrebbero non aver raggiunto il picco massimo”, spiega Andrea Todescato, dirigente medico del servizio igiene e sanità pubblica.

Mentre a livello nazionale il picco dei contagiati è ormai in fase di decrescita, nella nostra regione, dove i casi hanno sorpassato la cifra di 200mila ammalati, ha un'incidenza maggiore rispetto al dato nazionale che mostra un andamento in fase calante e un anticipo (a gennaio) della sua espansione al top. Altro dato interessante è che quest'anno l'influenza ha colpito maggiormente fasce d'età “medie”, cioè dai 25 ai 55 anni, assieme alla usuale casistica dei soggetti più a rischio, minori fino ai 14 anni e anziani. Proprio nella terza età si registrano sei casi di pazienti ricoverati al San Bortolo per terapie intensive, tutti over 70, con patologie pregresse e senza vaccinazione.

Tra questi si sono anche verificati due dei quattro decessi per influenza avvenuti fino ad oggi in Veneto. “C'è però da segnalare che il vaccino quest'anno è stato usato più che negli anni passati – aggiunge Todescato – bisogna anche dire che il siero ha funzionato perché il virus circolante è un tipo AH3N2, che dal punto di vista conformazionale simile al vaccino predisposto”. Il ceppo attualmente circolante è stato denominato “Hong Kong”, con una variante denominata “Bolzano”. Secondo gli ultimi dati, il continente Europeo sta vivendo ogni anno un aumento forte di incidenza di virus di questo tipo. Anche se “Bolzano” non è certo il più aggressivo dell'ultimo decennio – le annate più contagiose sono state quelle degli inverni 2004-2005 e 2007-2008, è di certo uno di quelli che sta durando di più. L'avvertenza dei medici è di stare attenti almeno fino a metà febbraio, quando la fase discente dovrebbe iniziare.