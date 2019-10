Vicenza provincia "a prova di sicurezza", a dirlo sono i numeri: 84esima in Italia

Il capoluogo berico è all'84esimo posto della speciale classifica stilata da Il Sole 24 ore per quanto riguarda l'indice di criminalità rievato nelle varie province d'Italia. Reati, furti, rapine, quante le denunce registrate nel 2018? E' questo il metro usato per stilare la graduatoria. Nella città del Palladio ne sono state registrate 23464

Nel dettaglio, sulle 106 province d'Italia, Vicenza è al 49esimo per omicidi volontari consumati, 104esimo per tentati omicidi, 105esimo per gli infantifici, 71esimo per furti con strappo, 48esimo furti con destrezza ed 85esimo per furti in abitazione. Questi sono infatti gli indicatori presi in esame al fine di redigere una classifica generale.