Sonia Gandhi torna alla politica

Riporta The Times of India che la settantenne Sonia Gandhi (all'anagrafe Edvige Antonia Albina Maino, nata a Lusiana) è tornata nella scena politica indiana. Presidente del Partito del Congresso Indiano, era all'estero - si dice negli Usa - da marzo per un check up, accompagnata da suo figlio Rahul.



Rientra in un India cambiata dalle elezioni. La Gandhi si era ammalata durante un roadshow a Varanasi lo scorso agosto. Allora era volata a Delhi e ricoverata all'Army's Research and Referral Hospital prima di essere spostata al Sir Ganga Ram Hospital. Fu nuovamente ricoverata al Sir Ganga Ram nel mese di novembre per febbre virale e dimessa pochi giorni dopo.