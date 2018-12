Accertamenti sull'intervento della polizia alla movida, Rucco: «Più controlli sulle baby-gang»

L'episodio della notte tra sabato e venerdì è finito sul tavolo del comitato sicurezza che lunedì si è svolto in prefettura, presenti anche il sindaco e il questore di Vicenza. Quest'ultimo ha ribadito che sulla vicenda verranno fatti degli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Da parte sua Francesco Rucco, attraverso il suo staff, ha comunicato che non è di competenza del comune chiedere sull'operato della polizia di Stato in riferimento agli episodi del ragazzo vittima di un furto portato in questura e all'utilizzo dello spray al peperoncino: «Chiediamo piuttosto maggiore sicurezza in una zona che è necessario controllare maggiormente ma lancio un appello anche ai locali che dovrebbero munirsi di body guard».

La vicenda è poi finita anche in parlamento con una Interrogazione al Ministro dell'Interno presentata da Pierantonio Zanettin di Forza Italia: «La mia opinione è che si debba usare il pugno di ferro verso le baby gang che macchiano continuamente il salotto buono della città di Vicenza», ha dichiarato il parlamentare vicentino, annunciando che cercherà di portare in aula anche un "question time" sull'accaduto. L'episodio ha infine sollevato accese polemiche tra i banchi dell'opposizione di Palazzo Trissino. Il consigliere Raffaele Colombara della Lista “Quartieri al Centro” ha rimarcato in una nota: «L'unico cambiamento che registriamo è decisamente in peggio, con gravi fatti di cronaca quotidianamente a smentire passo per passo i proclami e gli slogan finora messi in campo dall'amministrazione. I fatti accaduti nello scorso week end sono solo gli ultimi di una lunga serie, e dimostrano come Rucco abbia disatteso nei fatti i grandi cambiamenti sulla sicurezza promessi in città».