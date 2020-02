Ubriachi al volante, è allarme nell'Alto Vicentino: escalation di incidenti stradali

Aumentano esponenzialmente gli incidenti stradali dove il conducente del veicolo è alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche. E' il triste dato che emerge dai rilievi effettuati dalle pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio.

Dal 15.12.2018 al 15.01.2019 le pattuglie sono intervenute in più sinistri stradali accertando che 3 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica. Il tasso alcolemico rilevato andava da un minimo di 1.20 g/l ad un massimo di 2.80 g/l.

Dal 15.12.2019 al 15.01.2020 i conducenti in stato di ebbrezza alcolica coinvolti in sinistri stradali sono stati ben 8. I tassi alcolemici rilevati hanno visto un minimo di 0.80 e un massimo di 2.70 g/l.

Per tutti i conducenti è scattato il ritiro della patente di guida ai fini dell sospensione o della revoca (quest'ultima in caso in cui il conducente abbia provocato il sinistro con un tasso superiore a 1.50 g/l) con la relativa decurtazione di 10 punti (20 in caso di neo patentati), la confisca dell'autovettura (in caso in cui il conducente si anche proprietario del mezzo condotto e abbia un tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l) ed il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato previsto dall'art. 186 del Codice della Strada.