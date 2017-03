Thiene, scontro tra due auto e traffico in tilt

Attorno alle 11.25 di sabato 25 marzo, G.B, uomo ottantenne di Caldogno che viaggiava con un passeggero in direzione Thiene, è si è scontrato con la propria Alfa Romeo 155 contro l'Opel Zafira condotta da T.T.H.A.,ragazzo cinese di 22 anni residente a Marano Vicentino, che, con tre passeggeri, procedeva sulla corsia di sinistra.

Lo scontro è avvenuto in via Gombe, nei pressi dello svincolo con la Nuova Gasparona, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi e la regolazione del traffico, che è andato in tilt per circa mezz'ora, mentre conducenti e trasportati sono rimasti illesi.