Austriaci in Altopiano per il legname del disastro: boscaiolo gravissimo

Poco prima di mezzogiorno, su richiesta della Polizia locale di Roana, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per intervenire in supporto all'elicottero di Verona emergenza in località Bisa, dove, durante il taglio di un lotto di schianti, un boscaiolo austriaco era rimasto ferito.

Una squadra si è portata sul luogo indicato e si è affiancata al personale sanitario dell'ambulanza, mentre medico e tecnico di elisoccorso venivano calati tra gli alberi con il verricello. L'uomo, che colpito alla testa dalla cima di una pianta aveva riportato un taglio, è stato medicato e recuperato con una verricellata di una ventina di metri, per essere poi trasportato all'ospedale di Bassano. Sul posto anche i Carabinieri forestali.