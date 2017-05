Incidente sul lavoro a Tavernelle: mano incastrata in macchinario, grave operaio

E' rimasto incastrato con la mano in un macchinario e per liberarlo è stato necessario un delicato intervento dei vigili del fuoco.



L'incidente sul lavoro è avvenuto in via dei Laghi a Tavernelle di Altavilla Vicentina, circa alle 11 di lunedì mattina, alla Facci Sas, un'azienda che produce confetture e altri prodotti dolciari.



Oltre ai pompieri, sono accorsi sul posto i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Le condizioni dell'operaio sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.