Zugliano, perde il controllo e centra un'auto: grave un 40enne

Incidente lunedì sera, poco prima delle 19, a Zugliano. Per cause in corso di accertamento, S.M., 40enne del posto, mentre stava percorrendo via Vignaletti, ha perso il controllo della propria auto, una VW Golf. È quindi uscito sul lato destro della carreggiata per poi rientrare e rigirarsi nella corsia opposta andando a sbattere frontalmente contro una Peugeot 2008 condotta da R.R., 60enne di Zanè.

A seguito dell'urto il conducente della VW Golf è stato sbalzato dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che l'hanno soccorso e trasferito all'ospedale di Santorso dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferito, seppur in modo lieve, anche il conducente della Peugeot 2008

Gli agenti del Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, hanno potuto accertarea che il conducente della Golf, risultava avere la patente scaduta.