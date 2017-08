Zermeghedo, morto investito il "Conte Fiocchi"

Dramma mercoldì sera, circa alle 22, lungo la SP 31, nella zona di Zermeghedo.



Luigi Dal Maso, 77 anni, molto conosciuto a Chiampo come "il conte Fiocchi", è stato investito verso le 21:30 di mercoledì mentre si stava dirigendo in bici da Montebello verso Arzignano. L'uomo è stato tamponato da una mini cooper guidata da V.A., 29enne di Montebello Vicentino lungo la provinciale nel territorio di Zermeghedo.

L'impatto è stato tremendo. Dal Maso, dopo aver sfondato il parabrezza della mini, è stato sbalzato a diversi metri. Vani i soccorsi del Suem 118: per "il conte Fiocchi" non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi. Nella mattinata di giovedì sono stati trasmetti gli atti in procura. L'accusa ipotizzata per la giovane al volante dell'auto è di omicidio stradale.