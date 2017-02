Zanè, sorpasso azzardato e schianto: due feriti e traffico in tilt

E' due feriti, fortunatamente lievi, e di gravi disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto alle 8.20 a Zanè, all'incrocio tra via Costo e via Trento.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto, un 57enne di Altavilla, alla guida di una Mazda stava percorrendo via del Costo verso Carrè, quando, all'altezza di via Trento, presumibilmente nel corso di manovra di sorpasso, si è scontrato con una Fiat Punto, condotta da G.B., 28enne di Grumolo delle Abbadesse, che precedeva con l'intenzione di svoltare a sinistra.