Zanè, si chianta contro un albero e si dà alla fuga

Verso le ore 00:15 un residente a Zanè durante il sonno sentiva un fortissimo boato proveniente dall'esterno della sua abitazione. Si affacciava pertanto al terrazzo e non vedendo chiaramente l'accaduto decideva di scendere in strada.

Al civico 74 di via Ferrarin di Zanè, constatava, assieme ad altri vicini di casa accorsi sul posto, che una Fiat Punto era uscita di strada schiantandosi su un albero e che il conducente veniva prelevato da altra autovettura, per poi allontanarsi senza dare notizie di sé.

Veniva quindi chiamata la Polizia Locale che, intervenuta sul posto constatava che l'autovettura, proveniente da via Manzoni e diretta verso il centro di Zanè, era senza chiavi di accensione, che non vi erano documenti a bordo, che era regolarmente revisionata, assicurata e non era oggetto di furto.

L'autovettura risulta essere di proprietà di un uomo 71enne residente nel padovano. Dopo i rilievi del sinistro, l'autovettura veniva recuperata per ulteriori accertamenti, nonchè perchè d'intralcio alla circolazione stradale.