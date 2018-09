Zanè, donna investita da auto: è gravissima

Ennesimo incidente che ha come vittima un ciclista.

Martedì mattina, alle 8.45, in via del Costo a Zanè, un mezzo del Suem 118 ha soccorso una 65enne che era appena stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. La conducente del mezzo, una Nissan Qashqai, è una 85enne del posto. Bici e auto stavano andando nella stessa direzione e spetterà ora alla polizia locale ricostruire la dinamica del sinistro.

La ferita è stata trasportata in rianimazione.