Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail, il mezzo rimane su due ruote

Domenica sera, poco prima delle 23:30, i Vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in via delle Tecnica a Villaverla, dove un automobilista ha divelto una decina di metri di guardrail finendo con l’auto in bilico su un fianco: lievemente ferito l’autista.

Il personale della squadra ha messo in sicurezza la Fiat sedici, mentre l’autista è stato medicato sul posto dal personale sanitario del Suem. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.