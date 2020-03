Perde il controllo dell'auto, urta il new jersey e finisce nel fosso: grave un 40enne

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15.40, un 40enne residente a Thiene mentre stava transitando lungo la SP. 349 nel comune di Villaverla, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto, una Citroen C3, andando a sbattere contro i new jersey di cemento che delimitano la corsia di destra.

Dopo l'urto, l'auto è rimbalzata nella corsia di opposta, oltrepassando i new jersey della corsia, con direzione Thiene, ed è finita nel fossato adiacente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco arrivati da Vicenza che hanno messo in sicurezza l’auto che è stato stabilizzato dal personale del Suem di Santorso e di Verona emergenza intervenuti con l’elisoccorso. L’uomo è stato poi trasferito in codice rosso in elicottero è stato trasportao all'ospedale di Vicenza dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Per i rilievi e la viabilità del traffico sono intervenute quatrto pattuglie del Consorzio Polizia locale Nordest Vicentino. Il traffico risulta ancora deviato.

