Villaverla, tamponamento tra due auto: due ferite e traffico in tilt

E' di una donna ferita e di pesanti disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì alle 8.30 in via F.lli Faccin, all'incrocio con via IV Novembre a Villaverla.



Una Toyota condotta da M. S., 24enne residente a Villaverla, per cause in corso di accertamento, non dava la precedenza a una Passat, guidata da S. M., 35enne, anche lei del posto, che procedeva in senso opposto di marcia, con direzione centro.

Sul posto interveniva un'ambulanza del Suem 118 e una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e per la deviazione del traffico. La strada è rimasta chiusa per circa due ore, anche per permettere la pulizia delle via. A causa dell'urto entrambe le conducenti venivano trasportate al Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo per i vari traumi subiti.