Villaverla, schianto tra due auto: 4 feriti, mamma e bimbi all'ospedale

Alle ore 18, i vigili del fuoco e il Suem 118 sono intervenuti in via Palladio a Villaverla per lo scontro tra due vetture: 4 feriti tra cui due minori. I pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e bloccato una perdita di metano da una colonnina del gas, danneggiata dall’urto di una delle auto.



I feriti Una mamma con due bambini usciti autonomamente dalla Toyota Yaris erano già stati assistiti dal personale del suem 118 per essere trasferiti in ospedale per un ulteriore controllo. Medicata sul posto la conducente della Volkswaghen Polo, finita contro il muro di un’abitazione e contro la condotta del gas. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.



I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino al ripristino della colonnina da parte dei tecnici dell’azienda di gas.