Villaverla, frontale vicino al cantiere della Pedemontana: un ferito

A.G., ventenne residente a Bassano del Grappa, nel percorrere la strada in direzione Villaverla con la sua Renault Clio per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo, sbandando ed invadendo la corsia opposta. In quel momento arrivava una Peugeot con alla guida da D.M. di anni 68, residente a Montecchio Precalcino. Inevitabile il frontale.

L'incidente è avvenuto alle 8.30 circa di venerdì sulla Provinciale 349 in via Capovilla a Villaverla, nel tratto di strada interessato dai lavori della Pedemontana. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi e la viabilità del traffico e il Suem 118 che ha accompagnato in codice verde il conducente della Renaul Clio.