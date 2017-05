Villaga, sbaglia manovra e finisce nel fossato: 70enne rischia di annegare

Poteva finire in tragedia il Primo Maggio di pesca di un 70enne di Sossano. L'uomo è stato salvato in extremis dall'annegamento grazie alla chiamata di un testimone ai vigili del fuoco.



Secondo quanto si apprende, il ferito, alle 15.30, visto il maltempo, aveva deciso di fare ritorno a casa, a Sossanto, dal canale Fiumicello, a Villaga, dove si era recato per pescare. Purtroppo, però, ha sagliato manovra e la sua Fiat Panda è rovinata in acqua e lui è rimasto inscastrato, senza scampo. Quando l'acqua era ormai arrivata alla sua gola, il pompieri e i sanitari del Suem 118 sono riusciti a liberarlo.



In buone condizioni, è stato comunque trasportato all'ospedale di Noventa per accertamenti.