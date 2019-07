Auto fuori controllo abbatte il cancello di Villa Da Porto Casarotto: ferito il conducente

Un impatto violentissimo contro il cancello della storica dimora Settecentesca. E' quanto successo sabato mattina, intorno alle 7 ai Pilastroni di Dueville. Un 45enne, alla guda di una Nissan Qashqai ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato il cancello e una colonna di Villa Da Porto Casarotto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il Suem 118 per soccorrere l’autista, rimasto ferito. È successo questa mattina intorno alle 7. Il conducente è riuscito autonomamente a venire fuori dall’auto, il primo soccorso è stato prestato dai residenti della villa.

La squadra dei Vigili del fuoco arrivati da Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto in posizione precaria, mentre l’uomo è stato assistito dal personale del Suem 118 e portato in ospedale per ulteriori controlli. I pompieri hanno transennato e inibito il passaggio fino ai lavori di messa in sicurezza dell’ingresso della villa costruita nel 1775. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.