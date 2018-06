Vigardolo, auto fuori strada: morto il conducente

Alle ore 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossi a Vigardolo di Monticello Conte Otto per un’auto finita rovesciata fuori strada in campo agricolo: deceduto il conducente, Pierangelo Bedin 57enne di Dueville. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i personale del suem ha provato a rianimare l’uomo sbalzato fuori dall’auto, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ne ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto la polizia locale Nordest Vicentino per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Bedin, alla guida di Ford Fiesta di colore nero, stava percorrendo via Villa Rossi proveniente da Vigardolo con direzione Povolaro. Giunto quasi all'altezza del civico 30, per cause in corso di accertamento, cominciava a sbandare sul proprio lato destro per poi perdere il controllo del veicolo ed uscire dalla parte sinistra della carreggiata, saltando un fossato e finendo la corsa nell'adiacente campo di granoturco.

La vettura è carambolata varie volte fermandosi sul lato destro e dalla stessa il conducente veniva sbalzato all'esterno finendo rovinosamente sul terreno. Due testimoni oculari, che stavano transitando nell'opposto senso di marcia, hanno prestato i primi soccorsi, chiedendo l'intervento del 118. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, l'uomo è morto dopo pochi minuti.