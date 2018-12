Vicenza, frontale tra auto: due feriti gravi

È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente di giovedì mattina avvenuto in vial Trento a Vicenza all'altezza del distributore Esso. I vigili del fuoco sono intervenuti per uno scontro frontale tra due auto.

Per cause ancora in corso di definizione le due vetture si sono scontrate in mezzo alla riga di mezzaria della careggiata mentre una - che viaggiava in direzione di viale Mazzin- stava svoltando a sinistra e l'altra si immetteva nella sua corsia.

La squadra dei pompieri accorsa dalla centrale ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i due autisti, presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. La strada è stata chiusa con notevoli disagi al traffico veicolare.